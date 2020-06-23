В Токсово открылась спортивная площадка

На улице Широкой поселка Токсово введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка.

Сейчас для жителей доступно спортивное поле с современным покрытием, оборудованное волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами и футбольными воротами. В скором времени будут выполнены работы по благоустройству. Также планируется организация беговой дорожки.

Долгожданное открытие пространства для занятий спортом обрадовало многих активных токсовчан. Жители надеются, что впоследствии площадка будет «обрастать» современными тренажерами и объектами для детей.