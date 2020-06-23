Во Всеволожском районе организуют шесть пунктов проведения ЕГЭ

Всего на ЕГЭ во Всеволожском районе зарегистрировались 1330 участников. Из них 130 – выпускники прошлых лет, еще девять ребят приехали из других регионов. В нынешнем году организаторы экзамена подстроились под новые реалии, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране.

Как сообщили в комитете по образованию Всеволожского района, аудитории для проведения ЕГЭ полностью оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха, санитайзерами, а также всеми необходимыми дезинфицирующими средствами для генеральной уборки помещений и индивидуальной защиты. Перед ЕГЭ у ребят проверят температуру, а после рассадят по аудиториям в шахматном порядке по 10 человек в кабинете. Экзамен пройдет в СОШ № 2, СОШ № 3 города Всеволожска, Сертоловском центре образования № 2, Колтушской СОШ и Муринском центре образования № 2.

Сдавать ЕГЭ по русскому языку будут в два этапа – 6 и 7 июля, 676 и 626 учащихся соответственно. На профильную математику, которая пройдет 10 июля, зарегистрировалось 684 учащихся. Больше всего выпускников сдают по выбору обществознание. На этот экзамен 16 июля придет 541 человек. Меньше всего сдающих географию, которая пройдет 3 июля. Этот предмет сдают всего 56 ребят.

Ирэн Овсепян