Педагог из Сертолово победила в областном конкурсе

Конкурс был организован Ленинградским областным институтом развития образования для работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, специалисты которых применяли методы дистанционного обучения. По итогам жюри присудило первое место педагогу-психологу из Сертолово Ольге Мартыновой.

Весной этого года Ольга провела большую работу по дистанционному сопровождению своих воспитанников: она не только публиковала полезные для детей и родителей материалы, но и снимала видео на актуальные темы, а при необходимости проводила индивидуальные онлайн-консультации.

Жюри по достоинству оценило работу сертоловчанки и присудило ей победу в номинации «Лучшие практики психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения».

Как призналась Ольга, опыт дистанционной работы оказался очень интересен и удобен как для детей, так и для родителей. И несмотря на то, что детские сады постепенно выходят из режима дежурных групп и возвращаются к привычному распорядку, педагог планирует продолжить вести часть своей деятельности онлайн.

Фото «Петербургский рубеж»