Молодежный конкурс привлекает внимание к жизни сельской глубинки

Российский союз сельской молодежи приглашает молодых людей от 14 до 35 лет принять участие в конкурсе творческих работ «Моя малая Родина». К участию допускаются сочинения, фото- и видеосюжеты по семи номинациям.

Конкурс проводится в одиннадцатый раз и за время своего существования собрал тысячи работ со всех уголков нашей Родины. В креативной форме молодые люди приобщаются к традициям своей страны и развивают интерес к жизни сельской глубинки.

Конкурс проходит в два этапа: до 15 августа идет прием заявок по семи номинациям, среди которых есть место как краеведческим исследованиям, так и художественным размышлениям. Участники могут опробовать свои силы в прозе и поэзии, подготовить фоторепортаж и даже снять сельский блог!

По окончании приема заявок жюри будет оценивать работы до 31 октября и определит победителей в каждой из номинаций. Участники, занявшие призовые места, получат дипломы и памятные подарки.

Более подробную информацию по конкурсу можно узнать из официального положения.