Летние трудовые бригады выходят на работу

С небольшим опозданием стартовал прием всеволожской молодежи в летние трудовые бригады. Если раньше подростки могли трудоустроиться с начала июня, то в этом году старт работ намечен на первые числа июля.

Для юных жителей района летнее трудоустройство не только хороший способ заработать личные деньги, но и возможность сделать свой город чище и красивее. Традиционная трудовая программа направлена прежде всего на благоустройство: подростки убирают мусор в парковых зонах, очищают пешеходные дорожки, ухаживают за деревьями и кустарниками, высаживают цветы, красят ограждения и детские площадки.

Во Всеволожске заявки принимает молодежный центр «Альфа». Все желающие в возрасте от 14 до 18 лет могут подать документы на трудоустройство в электронном виде либо посетить молодежный центр лично.

Однако в некоторых поселениях трудовые бригады выходят на первые рабочие смены. Так, подростки Агалатовского сельского поселения уже с 15 июня вышли по своим рабочим маршрутам. Пока ребята обязаны соблюдать социальную дистанцию, поэтому трудоустроить всех желающих не получается. Но ребята рассчитывают, что со снятием ограничительных мер ситуация улучшится.

Фото пресс-службы Агалатовского сельского поселения