Ленобласть начинает тестировать жителей на антитела к коронавирусу

С 23 по 26 июня жители области смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. В исследовании могут принять участие здоровые дети в возрасте от 1 года и взрослые.

Тестирование поможет эпидемиологам установить коллективный иммунитет, что впоследствии поможет скорректировать прогноз развития эпидемиологической ситуации и запланировать необходимые профилактические мероприятия.

Чтобы сдать тест, необходимо заполнить анкету на сайтах Роспотребнадзора по Ленинградской области, областного Центра гигиены и эпидемиологии и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Методом случайной выборки будут определены участники, которых пригласят сдать кровь в медицинский центр.

Впоследствии участникам сообщат о результатах теста, но при оценке популяционного иммунитета личные данные будут закодированы.