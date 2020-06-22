В Кудрово строят новый детский сад на 160 мест

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 8 отдельных групп, всего детский сад сможет принимать 160 малышей.

Согласно проекту, в составе каждой из 8 групп будут свои помещения для приема и групповых занятий, отдельные спальни и игровые зоны. Также планируются залы для занятий физкультурой и музыкой, отдельное помещение для занятий творчеством, кабинет педагога-логопеда и даже учебный класс с компьютерами.

Застройщиком выступает компания «Полис групп». Срок сдачи объекта намечен на 4 квартал 2021 года.