В День памяти и скорби прозвучит трансляция исторического обращения о начале войны

Сегодня, 22 июня, ровно в 12.15 через систему оповещения жители области смогут услышать трансляцию исторического обращения правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. После завершения обращения будет объявлена минута молчания.

Дата и время выбраны не случайно – именно в это время летом 1941 года по радио прозвучал голос Вячеслава Молотова, сообщавший стране страшную новость: без объявления войны германские войска атаковали наши границы. Именно после этого обращения для граждан СССР началась Великая Отечественная война. Сегодня мы чтим эту дату как День памяти и скорби: люди приносят цветы к памятникам и мемориалам, зажигается Вечный огонь, государственные флаги приспускаются.

В этом году было решено задействовать систему оповещения населения – жители области услышат трансляцию с историческим обращением через уличные громкоговорители и радиотрансляционные сети вещания. Во время проведения мероприятия граждан просят соблюдать спокойствие.