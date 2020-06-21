Поздравление от губернатора: Морозовская больница получит 60 миллионов

Сегодня, 21 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в поселке имени Морозова и поздравил персонал больницы с Днем медицинского работника. В этом году праздник прошел в новом формате – прямо на площадках перед больницами были организованы небольшие праздничные программы.

К поздравлениям присоединились глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава МО «Всеволожский муниципальный район» Вячеслав Кондратьев и другие официальные лица.

– Этот праздник – дань уважения нелегкому, непрерывному труду врачей и медицинских работников, которые ни на минуту не прекращают борьбу за здоровье и жизнь людей, – сказал глава региона. – Сегодня 621 врач и медицинский работник в Ленинградской области находится на постоянном дежурстве, большинство из них работает в режиме обсерватории. И важно не только сказать добрые слова и теплые пожелания в этот день, но и оказать реальную поддержку нашим медикам.

После приветственной речи губернатор наградил сотрудников Морозовской больницы знаком «Почетный сотрудник здравоохранения Ленинградской области». И помимо этого принял решение выделить 60 миллионов рублей, что позволит привести больницу в полный порядок.

Фото Антона Ляпина