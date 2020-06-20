С последствиями урагана боролись 14 аварийных бригад

В четверг вечером после нескольких дней аномальной жары Всеволожск внезапно «накрыл» небывалый по силе ураган, сопровождающийся сильнейшим ливнем с градом. Ветер ломал и вырывал деревья с корнем, валил фонарные столбы, многие районы были обесточены… При этом на город «выпала» почти месячная норма осадков.

– Как и бывает в случаях чрезвычайных ситуаций, – рассказал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района Роман Панфилов, – все оперативные службы района приступили к выполнению своих служебных обязанностей. В первую очередь, нужно было обеспечить подачу электроэнергии в объекты жизнеобеспечения и социальные объекты, что и было оперативно сделано.

14 аварийных бригад выполняли работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, масштабы которого будут оценены позже.

Ветер повалил в городе более 400 деревьев, которые повредили линии электропередач и перегородили дороги общего пользования. В настоящее время большая часть из них уже убрана.

Если давать оценку работе специальных служб по ликвидации последствий этого урагана – я оцениваю их работу на отлично!

Владимир Шемшученко

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»