Как будут отмечаться в регионе 22 и 24 июня

«24 июня в 18 населенных пунктах Ленинградской области состоится праздничное шествие и небольшие выставки военной техники», – заявил на пресс-конференции заместитель командующего Западным военным округом генерал-лейтенант Игорь Серицкий. Пресс-конференция, посвященная Дню памяти и скорби и 75-й годовщине Парада Победы, прошла 18 июня на онлайн-площадке ТАСС-Северо-Запад. В числе населенных пунктов, где обещаны шествия и выставки военной техники, Игорь Анатольевич назвал Гарболово, Токсово и поселок Бугры Всеволожского района.

Да, мы долго ждали, когда же нам объявят день, когда мы сможем отметить 75-летие Великой Победы. В СМИ даже звучало предположение, что это событие произойдет не раньше 1 сентября и будет приурочено ко Дню начала Первой мировой войны. Но в действительности оказалось лучше. Юбилей Победы будет пронизан праздничным духом. Он приурочен к юбилею всеобщего ликования, к 75-летию Парада Победы, который в 1945 году состоялся 24 июня. И очень важно об этом напомнить подрастающему поколению. Таким образом, 22 июня мы будем отмечать День памяти и скорби, а вслед за этим – 24 июня – День Великой Победы.

Наши земляки уже знают из объявлений, напечатанных в газете «Всеволожские вести», как будет отмечаться 22 июня в Ленинградской области. Не будет лишним повторить, что в 4 часа утра по всей стране пройдет акция «Свеча памяти», и если скачать приложение «Свеча памяти на карте России» и зарегистрироваться там, то ваша свеча тут же отразится в вашем населенном пункте на карте. Областная акция «Свеча памяти» состоится в 4 утра на Румболовской горе.

В поселке Саперное в это время планируется открыть панно размером 16 х 9 метров, где будет изображена жительница блокадного Ленинграда – молодая мать с ребенком на руках. Кроме того, 22 июня ровно в 4 часа на сайте Фонда «Мост поколений» начнется трансляция фильмов молодых режиссеров о том, как они представляют себе войну. Эта трансляция продлится в течение 12 часов.

В тот же день, 22 июня, в 12 часов 15 минут состоится общероссийская минута молчания. После этого в эфире прозвучит обращение к советскому народу о вероломном нападении нацистской Германии. В это время командующий Западным военным округом опустит венки в воды Финского залива.

В 13.00 Губернатор Ленинградской области возложит цветы на Синявинских высотах. Мы знаем, что многие жители Санкт-Петербурга привыкли 22 июня ходить на Пискаревское кладбище. Однако участники пресс-конференции предупредили, что кладбище до 13 часов будет закрыто, а после этого пройти можно будет только по узкой тропе и только в район Вечного огня. Поэтому будет лучше от посещения Пискаревского кладбища в этом году воздержаться.

Вместо этого молодежи предлагают поучаствовать в поэтическом онлайн– марафоне «1418 строф о войне» или в интеллектуальной игре на знание военной истории.

Теперь о 24 июня. Конечно же, в Санкт-Петербурге в параде примет участие большое количество военной техники. Достаточно сказать, что в небе пролетят 30 самолетов и вертолетов, в том числе – самый большой в мире Ми-26. А также на площади будут танк Т-72 «Урал», боевые машины пехоты Б-3, Б-4, бронетранспортеры БТР – 82, бронеавтомобиль «Тайфун», ракетные комплексы «Искандер», «Торнадо» и другие. Но проход на Дворцовую площадь будет тщательно охраняться. Запланированы только 720 человек участников парада и 200 ветеранов, которые будут иметь на руках особое приглашение. Всем остальным разрешат посмотреть шествие по Невскому проспекту, которое состоится после парада. И то – зрителям разрешено будет стоять на Садовой улице, или их допустят только до Зеленого моста. Все остальное будет огорожено. Поэтому лучше не рисковать, а посмотреть прямой эфир, который будет демонстрироваться не только по телевизору, но и на специальных экранах в историческом центре Петербурга. Надеемся, что, несмотря на все ограничения, праздник будет соответствовать тому высокому уровню, к которому нас обязывает большой юбилей.

Людмила Однобокова