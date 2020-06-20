Дети становятся жертвами беспечности родителей

В связи с установлением летней теплой погоды на территории Ленинградской области участились несчастные случаи с участием несовершеннолетних: утопления, падения с высоты. Причина происшествий зачастую связана с увеличением времени, бесконтрольно проводимого детьми и подростками на улицах, дачных участках.

Так, 13 июня года ушел купаться без сопровождения взрослых с друзьями на реку Луга и утонул 13-летний житель г. Кингисеппа.

14 июня 16-летний Я. на спор переплывая Черное озеро, расположенное в Приоратском парке Гатчины, не рассчитал силы и утонул.

Ни при каких условиях не оставляйте детей без присмотра, не забывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период. Именно на это время приходится пик несчастных случаев.

Обучите детей навыкам безопасного поведения на каникулах. Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения в критической ситуации. Очень важно научить подростка не паниковать и понимать, как нужно себя вести и что предпринимать.

Падение из окна является еще одной из причин детского травматизма и смертности. Число указанных фактов с каждым годом увеличивается. Дети очень уязвимы перед открытым окном из-за своей естественной любознательности.

14 июня выпала из окна, расположенного на шестом этаже многоквартирного жилого дома, 13-летняя жительница Невского района. Со слов очевидцев происшествия, несовершеннолетняя сидела на окне балкона, свесив ноги, затем сорвалась и упала вниз. Ее мать в момент происшествия находилась на даче в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Законодательством РФ установлена уголовная ответственность за оставление детей без присмотра. Сотрудники ПДН УМВД России по Всеволожскому району и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в очередной раз призывают к бдительности взрослых и напоминают об их ответственности за жизнь и здоровье детей.