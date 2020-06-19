Стихия проверила Всеволожск на прочность

Жители Всеволожска вчера вечером стали свидетелями мощнейшей грозы с дождем и градом, сопровождавшейся сильными порывами ветра. В городе повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Работы по расчистке улиц от завалов начались сразу же после окончания стихии.

МЧС предупреждает что непогода может повториться. По сообщению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 19 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – ливни, грозы. Во время грозы возможны сильные порывы ветра, до 15-18 м/с. При этом днем сохраняется высокая температура. Атмосферное давление днем будет слабо расти.

В соцсетях появились сообщения, что упало дерево на провода у железнодорожных путей между Романовкой и Корнево, электрички встали. Также застыли поезда в сторону Приозерска, в Лавриках.