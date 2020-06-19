Старым дорогам – новый асфальт

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается ремонт участка дороги от Мурино до Токсово на Токсовском шоссе. Одновременно на Выборгском шоссе в направлении федеральной трассы «Скандинавия» дорожники укладывают новый асфальт на участке Парголово-Огоньки. Заказчиком работ выступает «Ленавтодор».

В ходе ремонтных работ на Токсовском шоссе уложен качественный асфальт, в настоящее время дорожные рабочие при помощи спецтехники укрепляют обочины. Вскоре в местах остановок общественного транспорта появятся новые павильоны, выкрашенные в яркий оранжевый цвет. Для максимального удобства автомобилистов и пассажиров, дорожные работы ведутся круглосуточно. Окончательный этап – нанесение износостойкой разметки на дорожное полотно.

На региональной дороге Парголово-Огоньки в рабочем темпе идет ремонт участка от поворота на деревню Медный Завод до федеральной трассы «Скандинавия». Примечательно, что на данном объекте используется так называемый ЩМА – щебеночно-мастичный асфальт, отличающийся повышенной устойчивостью, в том числе и к образованию колеи в результате интенсивного движения транспорта. Установившая жара создала для дорожных рабочих поистине экстремальные условия – в дневные часы температура воздуха достигает 32 градусов, а рабочая температура укладки асфальтовой смеси – 150 градусов.

К концу июля работы на этих объектах должны быть завершены. Напомним, что в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Всеволожском районе уже отремонтирована Дорога жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье) и подъезд к деревне Хиттолово.

Подготовила Светлана Завадская