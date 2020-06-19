Названы самые популярные имена детей в Ленинградской области

Как сообщили в пресс-центре МФЦ, с начала года родилось больше девочек с именами Алиса, Виктория, Ксения, Полина, Вероника и Ева. Мальчиков чаще всего называли именами Иван, Александр, Максим, Матвей, Роман и Михаил.

Менее востребованными оказались Юрий, Вадим, Виталий и Олег. И только по одному ребенку назвали именами Елена, Владислава, Людмила, Валентина и Наталья. Всего через многофункциональные центры региона было зарегистрировано 1 600 детей.

Отметим, что с начала этого года 2020 года свидетельство о рождении можно получить в день обращения через МФЦ. За один визит можно оформить СНИЛС, сертификат на материнский семейный капитал и единовременную выплату. МФЦ

поздравляет родителей новорожденных и семьи, ожидающие пополнения. В многофункциональных центрах помогут оформить первый документ и получить подарок новорожденному, который включает пеленки, распашонки, чепчики, светоотражатели на коляску.

Подготовила Ирэн Овсепян