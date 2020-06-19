В Морозовском поселении намечается большая реконструкция дороги на улице Скворцова

По информации сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации МО «Морозовское городское поселение», разрабатывается проектная документация реконструкции участка автомобильной дороги по улице Скворцова.

Реконструкции подлежит участок длиной 1 700 метров. На проезжей части дороги, пешеходных дорожках и велодорожках проектом предусматривается асфальтобетонное покрытие. На данный момент покрытие существующей улицы в неудовлетворительном состоянии, по улице нет отдельно выделенной полосы для пешеходов и велосипедистов, канавы функционируют не на полную мощность. Существующее освещение слабое.

Проект предусматривает новую конструкцию дорожной одежды; наружное освещение; защиту инженерных сетей в зоне строительства; устройство открытой ливневой канализации с использованием существующих канав вдоль улицы (сбор сточных вод с покрытий с очисткой в локальных очистных сооружениях и выброс в канавы).

После успешной реализации проекта проезд по улице Скворцова будет более безопасным и комфортным в первую очередь для пешеходов, велосипедистов, а также для водителей автомобилей. Ливневая канализация обеспечит долговечность земляного полотна и конструкции дорожной одежды. Проезд к памятнику культуры РЖД станет удобнее. Также проектом предусматривается благоустройство территории вокруг Памятника железнодорожникам.

Приведение дорожного полотна в хорошее состояние, благоустройство окружающей территории, устройство велосипедной дорожки приведет к увеличению туристического потока. Данные изменения повысят социальную значимость данной местности, а экономическая эффективность будет выражена в увеличении посещаемости музея железнодорожников и крепости «Орешек».