Аварию в Буграх удалось устранить благодаря слаженной работе многих специалистов

Крупную аварию в Буграх, в результате которой без электроэнергии осталось несколько многоэтажных домов на улицах Школьной и Нижней, сотрудники компании АО «ЛОЭСК» устраняли с 5 часов утра 15 июня до 12 часов дня 17 июня.

В экстренном порядке в Бугры было переброшено два передвижных дизель-генератора из Выборга и Всеволожска, с помощью которых удалось в 3 часа ночи 16 июня восстановить электроснабжение. Однако спустя шесть часов произошло повторное отключение электроэнергии. Пока энергетики искали причину, два генератора подавали электричество в дома по очереди, по два часа. В работах по восстановлению кабеля были задействованы три электролаборатории. Во вторник вечером, после доставки и подключения мощного генератора, во всех пяти домах появилась электроэнергия.

В эти дни местная власть оказывала максимальную помощь жителям, оставшимся без электроэнергии. Около домов, оставшихся без света, администрация поселения совместно с в/ч 75752, организовала «полевую» кухню и подвоз кипятка.

В КДЦ «Бугры» выделили кабинет, где желающие могли зарядить телефоны, взять кипяток, получить необходимую консультацию от специалиста по ГО ЧС и безопасности.

17 июня у третьего корпуса на ул. Школьной, 6 установили водоразборную колонку.

Слаженная работа администрации поселения, военнослужащих, сотрудников муниципальных предприятий и управляющих компаний, а также профессионализм специалистов АО «ЛОЭСК», позволили справиться с этой серьезной аварией.