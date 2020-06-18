Строительство пожарного депо в Кудрово не отстает от графика
Строительство пожарного депо в северном Кудрово идет в полном соответствии с графиком – сегодня АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» сообщила о возведении перекрытий стен и потолков из сэндвич-панелей – всего более тысячи квадратных метров. Ранее, по информации подрядчика, в течение трех недель были проведены работы по установке стенных панелей и настила для кровли.
Уже 1 июля на месте строительства будущего пожарного депо ожидают прибытия специалистов по инженерным сетям, а в августе запланированы работы по благоустройству.
Напомним, что новое пожарное депо в северном Кудрово включает в себя учебную башню, открытую стоянку, зону отдыха, спортивную площадку и площадку для сбора мусора. Площадь здания составляет более 700 квадратных метров.
Подготовила Светлана Завадская
Фото Дирекции КРТ Ленобласти