Потерявшиеся под Щеглово дети вышли навстречу спасателям

Благополучно завершилась спасательная операция по поиску троих подростков в окрестностях поселка Щеглово.

Тревожное сообщения от родителей «потеряшек» поступило в экстренные службы около трех часов дня 16 июня. Выяснилось, что ребята 12, 13 и 15 лет на велосипедах заехали в лес в районе дачного массива «Дунай», заблудились и не смогли найти обратную дорогу.

В поисках юных велосипедистов были задействованы пожарные спасатели и сотрудники поисково-спасательного отряда «Экстремум». К счастью, у ребят при себе были телефоны, на которые им отправили сообщение со ссылкой на специальный сайт. Подростки сумели сориентироваться и удачно прошли по указанной ссылке, после чего цифровой алгоритм вычислил их координаты. Примерно через два часа после начала поисков дети вышли навстречу спасателям. Медицинская помощь им не потребовалась.

К слову, информация на сайте отряда «Экстремум» доступна только его сотрудникам.

Подготовила Светлана Завадская