Новые форматы туризма в Ленинградской области

«Такое ощущение, что люди встряхнулись, забыли про Кипр, достали рюкзаки из чуланов и пошли в поход», – так прокомментировал ситуацию, которая сложилась на этой неделе в Ленинградской области, председатель комитета по туризму Евгений Чайковский. Разговор состоялся во время пресс-конференции «Музеи Ленинградской области: новые форматы и туристические маршруты», которая проходила 17 июня на онлайн-площадке «ТАСС-Северо-Запад».

Евгений Валерьевич подчеркнул, что этим летом в стране наблюдается бурный взрыв активного туризма, и в этом отношении у Ленинградской области есть большое преимущество: хорошо развитая водная система. Поэтому к нам едут туристы, которые любят заниматься каякингом, сапсерфингом, походами на байдарках. Особо он выделил спортивные занятия гольфом, которые в последние годы привлекали в Ленинградскую область не только российских, но и зарубежных туристов. «Во Всеволожском районе есть гольф-поле, которое они считают лучшим в России», – заметил Е.В. Чайковский.

Помимо Евгения Чайковского, в пресс-конференции принял участие председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой и другие официальные лица. Мы уже писали на сайте газеты «Всеволожские вести», что, начиная с понедельника, 15 июня, в области разрешено посещение музейных парков. Согласно указу правительства Ленинградской области перевозки туристическими автобусами у нас по-прежнему запрещены, однако в область ринулись толпы индивидуальных туристов. Их привлекает то, что у нас открылись музеи, леса и парки. Вчера и позавчера огромные очереди выстроились у входа в Парк «Монрепо» (город Выборг), а также – у входа в Музей-диораму «Прорыв» (город Кировск) и в крепость-музей «Корела» (Приозерск).

В.О. Цой напомнил жителям области, которые соскучились по культурным развлечениям, что билеты лучше покупать на сайтах музеев. «В дальнейшем мы планируем полностью перейти на онлайн-продажу билетов», – подчеркнул он.

Наша область в последние годы уверенно входила в десятку самых привлекательных для туризма регионов России. Совсем недавно мы услышали новость, что в этом году Ленинградская область вошла в пятерку самых привлекательных регионов. Но, к сожалению, если раньше наш рейтинг значительно увеличивался за счет знаменитых ленинградских фестивалей, то в этом году любые массовые мероприятия запрещены. И фестивали либо не состоятся вообще, либо будут перенесены на более поздний срок.

Например, пришлось в онлайн-формате проводить мероприятия, посвященные дню рождения Пушкина. Был отменен популярный Фестиваль корюшки. Однако председатель комитета по туризму Е.В. Чайковский признался, что на всякий случай тонну свежей корюшки организаторы заморозили. Возможно, после отмены ограничений нас порадует какой-нибудь другой рыбный фестиваль, где будет использована замороженная корюшка. А возможно, получится так, что после отмены ограничений останется совсем мало теплых дней, и проводить, например, Международный водный фестиваль в Выборге будет поздно. Хотя и на этот случай туроператоры все-таки составили программу Водного фестиваля и находятся в режиме нетерпеливого ожидания.

Тем временем в Ленинградской области будут продолжены онлайн-программы, к которым наши жители уже успели привыкнуть.

А вот для реставраций усадеб Ленинградской области коронавирус препятствием не является. И на этот раз Владимир Цой озвучил приятную новость: разработан проект реставрации Музея-усадьбы «Приютино» во Всеволожске. Реставрация потребует очень больших материальных вложений. Будем надеяться, что любимая всеми усадьба Приютино засияет привлекательными красками.

Людмила Однобокова