Началась модернизация котельной в Лупполово

«Готовь сани летом» – эта старинная пословица остается актуальной и сегодня. На улице жара, а в Юкковском поселении, в рамках подготовки к отопительному сезону, произвели капитальный ремонт бака аккумуляторного горячего водоснабжения (АГВ) в котельной № 48 в деревне Лупполово. Один из резервуаров старого бака АГВ оставлен как резервный.

Бак-аккумулятор предназначен для хранения запаса нагретой воды, необходимой для выравнивания токов горячего водоснабжения в открытых системах централизованного теплоснабжения. Капитальный ремонт бака позволит обеспечить устойчивую и надежную подачу качественной горячей воды, отсутствие ржавых примесей.

Фото пресс-службы МО «Юкковское сельское поселение»