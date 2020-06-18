Водные путешествия через Всеволожский район привлекают российских туристов

Новая пристань «Невская Дубровка», появившаяся в прошлом году на речной карте Ленинградской области, приняла первых в этом году гостей. Круизный лайнер «Русь Великая» с 200 туристами из Москвы и Ярославля на борту причалил сегодня, 18 июня, в Дубровке. По пути он пришвартовался в Старой Ладоге, Свирьстрое и на островах Коневец и Валаам.

Водные путешествия имели большой успех, только в прошлом году новые причалы Ленинградской области приняли более 39 тысяч пассажиров. Последние десять лет круизная индустрия переживала бум, но эпидемиологическая ситуация больно ударила по отрасли. Однако эпидемия внесла свои коррективы. Навигация в нынешнем году была отложена, а туристская отрасль была признана самой пострадавшей от коронавируса.

Владельцы плавучего лайнера «Русь Великая» выполнили все требования Роспотребнадзора, установленные для пассажирских перевозок водным транспортом. За последнее время в Ленинградской области было открыто несколько стоянок для круизных теплоходов и «метеоров». Это пристани в Волхове, Киришах, Старой Ладоге.

Этим летом управление по транспорту Ленинградской области в тандеме с инвестором – компанией ООО «Конт» планируют начать строительство нового причала напротив музея-диорамы «Прорыв» в Кировске. Благодаря этому появится еще один новый речной маршрут. Причал позволит открыть водный путь до легендарных мест обороны Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Отметим, что согласно инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко все средства, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма, будут потрачены на реставрацию и восстановление исторических памятников.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива