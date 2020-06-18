В Мурино и Юкках осенью пройдут дополнительные выборы в советы депутатов

В Единый день голосования, 13 сентября, в ряде муниципальных образований пройдут очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов в местные советы депутатов.

20 депутатских мандатов получат кандидаты из Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и Сосновоборского городского округа.

Во Всеволожском районе дополнительные выборы пройдут в двух муниципальных образованиях. В Муринском городском поселении подлежат замещению два мандата в пятимандатном избирательном округе № 2.

В Юкковском сельском поселении мандат получит один избранный депутат в одномандатном избирательном округе № 7.