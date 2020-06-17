С третьего июля в Ленинградской области стартует сдача ЕГЭ

Всего в этом году ЕГЭ в Ленинградской области сдадут более шести тысяч выпускников школ. Как отметил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, все больше учащихся выбирают вместо базового профильный уровень сдачи ЕГЭ по математике. В нынешнем году во Всеволожском районе более тысячи выпускников. Предполагается, что все они пойдут на сдачу единого госэкзамена.

Во Всеволожском районе всего четыре пункта сдачи ЕГЭ. Это школы № 2 и № 3 во Всеволожске, Сертоловский центр образования и Кузьмоловская школа № 1. Экзамен проходит строго в определенном порядке. Как и большинство российских школьников, ребята Всеволожского района из экзаменов по выбору предпочитают сдавать обществознание, физику и биологию. Отметим, что ЕГЭ по русскому языку является обязательным. Результат понадобится всем без исключения – он необходим для поступления в любой вуз России.

– Регион обеспечил все условия для безопасного проведения ЕГЭ, – сообщил Сергей Тарасов. – Область готова на сто процентов. Всего будет 42 пункта приема. На оснащение дополнительных 85 аудиторий выделено дополнительное финансирование в размере 5,2 млн руб. Все они оснащены необходимым оборудованием и аппаратами для обеззараживания воздуха. Выполняются необходимые требования Роспотребнадзора.

Экзаменационные процедуры протестируют 29 и 30 июня на предварительных пробных экзаменах. Сдача ЕГЭ стартует с 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. Русский язык будут сдавать два дня: 6 и 7, а 10 июля состоится госэкзамен по профильной математике. 13 июля ребята напишут ЕГЭ по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Все те, кто не сможет принять участие в ЕГЭ по уважительной причине, получат возможность сдать экзамен в августе.

Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива