Проблемный путепровод во Всеволожске получил финансовую поддержку

Дополнительные средства из федерального бюджета в размере 400 миллионов рублей в этом году выделены на строительство развязки с путепроводом во Всеволожске.

Много лет поминаемый недобрым словом железнодорожный переезд у станции Мельничный Ручей собирает километровые пробки, являясь одной из самых заметных болевых точек на карте Всеволожского района. По разным причинам строительство развязки несколько раз переносилось на более поздние сроки, и, наконец, весной прошлого года работы начались.

В настоящее время на объекте подходит к концу обустройство временной дороги, по которой запустят транспортный поток, возводятся подпорные стены. Уже в следующем году по путепроводу планируется открыть рабочее движение.

Оценивая поддержку федерального центра, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что благодаря этим мерам появилась возможность ускорить реализацию больших инфраструктурных проектов в регионе.

Напомним, что минувшей зимой на федеральном уровне была одобрена реконструкция Колтушского шоссе и строительство объездной дороги в обход Мурино в створе Пискаревского проспекта.

Подготовила Светлана Завадская