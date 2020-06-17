Предпринимателей Ленинградской области научат навыкам ведения бизнеса

65 представителей деловых кругов Ленинградской области примут участие в программе бизнес-акселерации. У всех будет возможность получить знания в области бизнес-планирования, управления продажами, построении бренда. В нынешнем году обучение проходит дистанционно. Всего на участие в проекте поступило 180 заявок.

– Программа ориентирована на рост уже работающих предприятий малого и среднего бизнеса, – говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. – Реализуется она с 2015 года. Ежегодно в ней принимают участие от 50 до 70 предпринимателей. Новые бизнес-навыки дают положительные плоды. Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в ведение бизнеса. Сейчас непростое время. Выбирая приоритетные направления, мы отдали предпочтение тем отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса. Среди них гостиничный и туристический бизнес, спортивные проекты, культура и организация досуга, общественное питание, бытовые услуги для населения, образовательные проекты.

По словам всеволожского предпринимателя Алексея Палади, который прошел курс обучения несколько лет назад, программа помогает быть в курсе последних законодательных нововведений.

– Если мы раньше работали по наитию, то теперь уже грамотно подходим к развитию бизнеса, разрабатывая систему финансового планирования, – рассказал собеседник. – Благодаря участию в программе бизнес-акселерации удалось заключить новые договора с сокурсниками по программе, которые сегодня стали нашими ключевыми партнерами. Так, например, предприятие наладило выгодные взаимоотношения с поставщиками сырья. А один из сокурсников помог нам с созданием нашей франшизы в Луге.

За четыре года обучение прошли более 250 выпускников. Более половины из них увеличили выручку от реализации услуг или работ, наблюдается также рост заработной платы сотрудников, создано более ста новых рабочих мест.

Ирэн Овсепян