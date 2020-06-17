Морозовский «Феникс» стал победителем Всероссийского творческого конкурса

Студия современного танца «Феникс» стала победителем VII открытого Всероссийского творческого конкурса по видеозаписям «Звездочки». Морозовский коллектив завоевал звание лауреата 1-й степени!

В своих комментариях жюри конкурса отметило, что коллектив произвел очень хорошее впечатление – удалось добиться высокой синхронности при большом количестве участников. Жюри пожелало творческому коллективу не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше: в качестве победителя заочного этапа конкурса студия «Феникс» получила приглашение принять участие во втором, очном туре V открытого Всероссийского конкурса-фестиваля «Образ искусства» в марте 2021 года в Санкт-Петербурге.

Отдельную благодарность за профессионализм и высокий уровень подготовки участников коллектива жюри конкурса выразило руководителю студии «Феникс» Анне Анисимовой.

Ольга Тонких