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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Магазин «Верный» освобождает помещение, предназначенное для детского сада

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В Мурино до конца 2020 года все-таки начнет работать детский сад на Шувалова, 9 от застройщика Setl Сity, которого жители очень ждали, но так и не дождались. Вместо дошкольного учреждения собственник открыл в помещении магазин «Верный».

Только благодаря личному вмешательству губернатора Ленинградской области удалось добиться разрешения ситуации в пользу детей. Александр Дрозденко провел переговоры с гендиректором строительной компании, в итоге которых застройщик Setl Sity подписал с собственником договор об обратном выкупе помещения, которое изначально предназначалось для детского сада.

Магазин «Верный» освободит помещение до 30 июля. Детский сад на 100 мест откроется только после обязательного ремонта.

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