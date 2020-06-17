Заводом по переработке отходов в Янино-1 всерьез занялось следствие

В Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела по факту нарушения правил обращения отходов во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба Следкома, 16 июня следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски по уголовному делу по факту нарушения правил обращения отходов в поселке Янино-1 Всеволожского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).

Обыски прошли на территории завода, расположенного в поселке Янино-1, а также в филиале завода, расположенного на Волхонском шоссе.

В ходе обыска изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

На территории производственной зоны поселка Янино-1 на арендованных земельных участках располагается Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов». Ранее к предприятию неоднократно применялись меры административной ответственности за экологические нарушения. Однако отходы на территории предприятия продолжали размещаться с нарушением действующего природоохранного законодательства, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

Выявлено, что допущено ненадлежащее размещение, а также складирование отходов в границах прилегающих земельных участков, что повлекло загрязнение почв химическими веществами, дренажных и водоотводных канав, имеющих связь с обводными канавами общего пользования, нарушена технология обезвреживания отходов, относящихся к 3 классу опасности, а также имеется ряд других нарушений правил обращения с отходами. В результате проведенного комплекса следственных действий и экспертных исследований установлено, что именно директор завода, являясь должностным лицом, допустил нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

В инкриминируемом преступлении предъявлено обвинение директору завода по механизированной переработке бытовых отходов.