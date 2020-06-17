Выпускников Ленинградской области поздравят онлайн

Окончание школ и колледжей в 47-ом регионе отметят необычным выпускным – дистанционной трансляцией в прямом эфире. Шоу «Мы вместе!» начнется 17 июня в 17:00 и будет транслироваться на телеканале ЛенТВ24 и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook».

– Думаю, что нельзя из-за эпидемиологической ситуации лишать выпускников школ, лицеев и техникумов праздника, – отметил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. – Всего средние и профессиональные учебные заведения окончили в этом году 10 тысяч ребят. Благодаря онлайн-платформе они в социальных сетях смогут поздравлять друг друга, оставлять слова благодарности своим педагогам и учителям. Надеюсь, что у выпускников будет праздничное настроение.

Ребят поздравят молодые исполнители ARTIK&ASTI и Niletto, вести праздничное мероприятие будет Денис Клявер. Принять онлайн-участие и поздравить выпускников и педагогов может каждый. Для этого надо оставить комментарии на ЛенТВ24.

Ирэн Овсепян