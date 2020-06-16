Проводится административное расследование по поводу выбросов на территории промзоны в Мурино

В ответ на обращение жителей Мурино, обеспокоенных выбросами в воздух на территории городской промзоны и бездействием чиновников, к которым не раз обращались с жалобами на едкий запах дыма, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил следующее.

Правительство региона уже занялось этим вопросом. Источником возможного загрязнения атмосферного воздуха, по мнению специалистов комитета государственного экологического надзора Ленобласти, является ООО «МЕД-ЭКОЛОГИЯ». Скорее всего, компания работает с нарушением эпидемиологических норм. В отношении ООО «МЕД-ЭКОЛОГИЯ» возбуждено административное дело. Представители профильного комитета направили информацию в Роспотребнадзор Всеволожского района.