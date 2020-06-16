Открылся новый автобусный маршрут № 669

Началось регулярное движение автобусов по маршруту Токсово – Лупполово. По десять рейсов в каждую сторону будут ежедневно осуществляться с 7 утра до 9 вечера.

Автобусный маршрут № 669 был организован администрацией Всеволожского муниципального района по просьбам жителей Юкковского, Бугровского и Токсовского поселений. Главное удобство для жителей – отсутствие пересадок между населенными пунктами и улучшение доступности к популярным для жителей объектам – Токсовской межрайонной больнице и ТЦ «Мега Парнас».

Обслуживание на маршруте осуществляется двумя автобусами с предоставлением льготного проезда для граждан, использующих ЕСПБ.