Опасные каникулы: служба МЧС выезжает спасать утопающих

16 июня стало известно, что недалеко от базы отдыха «Драгунский ручей» вблизи поселка им. Морозова перевернулась лодка, в которой находились три человека. На место происшествия прибыли спасатели, незамедлительно приступившие к поискам людей.

Жара призывно зовет к водоемам, к тем местам, где можно искупаться и насладиться летом. Но не стоит забывать, что озеро, река или другой природный бассейн – это еще и источник опасности. За минувшие выходные в Ленинградской области утонули восемь человек, из них трое – дети.

Люди тонут во время купания, во время рыбалки, из-за порогов, сильного подводного течения или попросту из-за того, что не рассчитали свои силы, напоминает ГУ МЧС по Ленинградской области.

Лето только началось, и вода в реках и озерах прогрелась. Нередко во время купания у людей сводит мышцы, останавливается сердце, начинается паника, и все это может привести к печальным последствиям. Также очень часто люди купаются в неизвестных для себя местах, не зная о подводных течениях, порогах, каменистом дне или просто слишком большой глубине.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает жителей и гостей региона о необходимости соблюдения простых мер предосторожности. Купаться и отдыхать можно только на специально оборудованных пляжах, прошедших проверку, и в прогретой солнцем воде. Рыбакам же следует всегда иметь при себе спасательные средства – круги, жилеты и адекватно оценивать погодные условия.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101». В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.