Народные дружинники инспектируют «шашлычников»

Одной из примет лета является «шашлыкинг» – национальная русская забава, как точно подметил известный сатирик. С наступлением тепла лесные опушки, берега рек и озер, а также городские парки заполняются любителями отведать жаренного на углях свежего мяса и провести время в приятной компании.

Однако делать это можно лишь после закрытия пожароопасного сезона и в специально отведенных местах – об этом народные дружинники напомнили отдыхающим в парке «Оккервиль» во время очередного рейда.

Одни компании «шашлычников» реагировали на замечания спокойно – собирали мангалы и переходили в специально оборудованные зоны. Другие вроде бы соглашались с доводами патрульных ДНД, но, как только дружинники удалялись, – вновь приступали к ритуалу приготовления шашлыков. Были и те, кто, находясь «под градусом», пытались скандалить и «качать права» – таких буйных отдыхающих утихомиривал вызванный наряд полиции.

Справедливости ради нужно отметить, что сознательных посетителей парка «Оккервиль» оказалось значительно больше – они даже приходили на помощь народной дружине. Менее чем за полчаса было предотвращено пять случаев нелегального розжига кострищ.

Жара и безоблачное небо, конечно, манят жителей Всеволожского района укрыться в приятной тени деревьев, в парки и к водоемам, но стоит помнить о том, что в Ленобласти все еще действует ряд ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На 16 июня в регионе подтверждено 70 новых случаев заражения ковид-19, всего же в Ленинградской области зафиксировано 3 696 случаев заражения коронавирусом. Также за сутки в Ленобласти зарегистрирован один случай смерти от COVID-19.

Есть и радостное известие – за вчерашний день 90 человек выписались из инфекционных больниц региона.

Подготовила Светлана Завадская