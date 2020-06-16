Крица нашла достойное место в музее

Неожиданное продолжение получила история с крицей, которую в конце мая нашел житель Всеволожского района Андрей Федотов. Об этом можно прочитать в статье «У нас тут крицы валяются» на сайте газеты «Всеволожские вести» от 29 мая. В ней рассказывается о том, как, прогуливаясь по лесной дороге в районе урочища Березовское, Андрей Федотов обнаружил заготовку кричного железа. Такое железо добывали в наших краях из болотной руды вплоть до начала XVIII века, то есть до появления первых железоделательных заводов на Урале.

Эта заготовка является ценным историческим артефактом. Доподлинно известно, что болотное (или луговое) железо на Древней Руси добывали во многих местах. Так, Новгородские книги по Водской пятине 1500–1505 годов (а наш район издревле принадлежал Водской пятине Великого Новгорода) указывают, что на небольшом участке, в 30–40 километров, находилось более 204 домниц. Они предназначались для выплавки железа из болотной руды и принадлежали местным крестьянам. Но точное расположение крупных железоделательных центров Древней Руси пока неизвестно. Если анализ подтвердит, что найден именно образец болотной руды и будет определен его точный возраст, то это позволит сделать предположение, что один из железоделательных центров Древней Руси мог находиться в нашем районе, недалеко от Невы.

Посоветовавшись с товарищами, Андрей Федотов решил у себя такой интересный артефакт не оставлять, а передать его в музей. 15 июня состоялась церемония передачи крицы в дар Музею артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. На церемонии передачи присутствовало 10 человек. Найденный объект вызвал у них большой интерес. Сотрудники музея сообщили, что добыча железной руды на Древней Руси – это одна из интереснейших страниц истории. И она еще недостаточно изучена. Удивительны технологии, которыми владели простые русские крестьяне, вызывает уважение и то, что труд по добыче железа был очень тяжелым.

Но железо в Новгородской Руси все равно применялось очень широко. Несмотря на это, в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи до сих пор не было ни одного образца кричного железа. То, что привез Андрей Федотов, – стало первым экземпляром. И он тем более интересен, так как по архивным документам известно, что вес древнерусских криц колебался от 2 до 6 килограммов. Данный экземпляр весит около 16 килограммов. Событие неординарное, в связи с этим момент передачи крицы в музей был снят на видео. Андрей Федотов и его товарищи были награждены благодарственным письмом за подписью директора музея, доктора исторических наук, профессора В.М. Крылова. А мы в свою очередь постараемся проследить дальнейшую судьбу экспоната.

Людмила Однобокова

Фото Юлии Трощенко

На снимке: крица лежит в лесу в тот момент, когда ее обнаружил А. Федотов