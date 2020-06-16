Как проголосовать на удобном участке.

— Подать заявление о желании голосовать по месту нахождения можно на сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» https://www.gosuslugi.ru/constitution2020. Это займет не более 5 минут!

— Перейдите к услуге и выберите способ подачи заявления – через портал госуслуг.

— Проверьте данные паспорта, регистрации. Выберите адрес, где Вы будете находиться в день голосования и удобный участок.

— Подтвердите данные и введите код, который придет по СМС на Ваш мобильный телефон.

— В Личный кабинет Вам придет подтверждение и часть заявления с информацией о выбранном участке. Ее необходимо распечатать или сохранить на мобильном устройстве.

— 1 июля 2020 года придите на выбранный Вами участок для голосования.

— Не забудьте взять с собой паспорт гражданина Российской Федерации и часть заявления с информацией об участке голосования.