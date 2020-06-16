Во Всеволожском районе открываются офисы ЕИРЦ

С 1 июля во Всеволожском районе начнут работу офисы ЕИРЦ (Единого информационно-расчетного центра) Ленинградской области, где жители всех муниципальных образований смогут оплатить коммунальные услуги и проконсультироваться со специалистами относительно собственных индивидуальных расчетов.

Пока офисы ЕИРЦ открываются в самых густонаселенных городах, расположенных на территории района. Так, расчетные узлы появятся в Кудрово на улице Ленинградской, 9/8, и в Мурино на улице Шоссе в Лаврики, 85.

К 1 декабря планируется открыть офисы ЕИРЦ в Сертолово на улице Школьной и на Октябрьском проспекте во Всеволожске.

Напомним, что Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области является региональным оператором по начислению платы, приему и учету платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги. На базе расчетного центра разрабатываются и внедряются социально ориентированные программы развития сферы ЖКХ региона.

Подготовила Светлана Завадская