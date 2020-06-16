Во Всеволожске высадили 40 молодых елей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня принял участие в посадке деревьев на улице Героев во Всеволожске. Сорок молодых елей участники акции высадили вдоль экомаршрута и велодорожки. Осенью прошлого года губернатор первым обновил этот маршрут.
Руководитель региона прибыл к месту проведения акции на мотоцикле, отметив таким образом Всемирный день мотоциклиста.
В мероприятии приняли участие руководители Всеволожского района, города Всеволожска, депутаты разных уровней представительной власти, а также члены районного патриотического молодежного объединения «Альфа».
Работа спорилась, и в течение получаса все деревья были посажены. Но, как всегда бывает в таких случаях, жители города не упустили возможность задать губернатору наболевшие вопросы.
Александр Дрозденко и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский ответили на вопросы граждан, касающиеся как социальных, так и экологических проблем.
Владимир Шемшученко