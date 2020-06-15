Муниципалитеты борются с борщевиком

В частности, 15 июня начался первый этап химической обработки зарослей борщевика на территории Новодевяткинского сельского поселения с помощью гербицидов.

Общая площадь обработки составит около 2,066 га. С ядовитым растением будут бороться вдоль берега реки Охты, от моста к дому № 1 по улице Арсенальная, вдоль зоны отдыха «Охтинская долина» до дома 9 по улице Флотская и между домом 9 по улице Флотской и СОШ № 1.

На конец лета намечена повторная обработка территории. Чтобы полностью ликвидировать растение, требуется опрыскивать его химикатами 2 раза в год на протяжении до 5 лет.

Напомним, что с начала июня гербицидами начали обрабатывать обочины региональных дорог. Дорожники просят жителей поберечь себя и скот: сбор ягод, заготовка сена или выпас скота представляют после обработки опасность для здоровья.

За борщевик взялись всерьез: комитет по агропромышленному комплексу предоставляет субсидии муниципальным образованиям для искоренения опасного сорняка на территориях сельских населенных пунктов и сельскохозяйственным товаропроизводителям — на землях сельскохозяйственного назначения. В этом году господдержку получают 68 муниципальных образований из 16 муниципальных районов региона.