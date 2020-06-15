Всеволожский район внес вклад в дело строительства главного храма Вооруженных сил РФ

14 июня в Подмосковной Кубинке патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России.

Символично, что Дорога памяти, пролегающая по территории парка, составляет 1418 шагов – именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.

Сам же собор, а также военный музей в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» возводили всем миром к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отрадно, что в святое дело строительства этого, как его любовно называют сейчас в народе – «Восьмого чуда света», – и наш Всеволожский район внес свою лепту.

В феврале 2019 года Военно-исторический центр СЗФО выступил с инициативой провести акцию по сбору фрагментов вооружения, которое осталось на полях сражений после Великой Отечественной войны.

Это начинание поддержали поисковые отряды, входящие в Общероссийскую общественную организацию «Поисковое движение России», военнослужащие 90-го Отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, специалисты Военно-исторического центра СЗФО, добровольцы Первой военно-исторической дивизии им. Пионеров-героев.

Участники акции обнаружили и вывезли более тонны различных фрагментов оружия с территории Республики Карелия, Новгородской, Ленинградской (районы Невского «пятачка», Синявинских высот и Апраксина), Калужской, Архангельской областей и Бреста.

Все собранное «железо войны» в прошлом году с территории Национального автомобильного музея г. Всеволожска торжественно было отправлено на переплавку и в дальнейшем стало основой для заливки ступеней храма Вооруженных сил России.

Подготовил Владимир Шемшученко