Большегрузы в выходные дни будут ходить по дорогам области с ограничениями

На региональных дорогах Ленинградской области вводятся ограничения для проезда тяжелого транспорта со второй половины пятницы до конца воскресенья.

Как сообщила пресс-служба областного комитета по дорожному хозяйству, это дополнительная мера по обеспечению безопасности дорожного движения связана с увеличением потока машин из-за дачного сезона. В соответствии с приказом областного дорожного комитета запрещается проезд автомобилей, чья разрешенная максимальная масса превышает три с половиной тонны, касается 25 участков дорог в шести районах.

Во Всеволожском районе это Колтушское шоссе, Дорога жизни, Токсовское шоссе.

Запрет проезда большегрузов будет действовать до 30 августа.

При этом временное ограничение движения не распространяется:

— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

— на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

— на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

— на транспортные средства, принадлежащие сельскохозяйственным предприятиям, использующим данный транспорт в целях обеспечения непрерывности производственного процесса для доставки кормов, комбикормов и вывоза отходов сельскохозяйственного производства;

— на транспортные средства, перевозящие асфальтобетонную смесь;

— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, применяемой при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах.