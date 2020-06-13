Тюлени выросли и уплыли

В то время как российские школьники отмечают свой выпускной, своеобразный выпускной проходит также у воспитанников Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. Этот Центр административно принадлежит Санкт-Петербургу, но территориально находится в Ленинградской области. Он был открыт в 2014 году на территории очистных сооружений Водоканала в поселке Репино. С гордостью заявляем, что наш Центр изучения и сохранения морских млекопитающих не имеет аналогов в мире.

Его создали экологи для спасения ластоногих животных, которые входят в Красную книгу. В частности, это – балтийские кольчатые нерпы. Если 30 лет назад балтийских кольчатых нерп в Финском заливе насчитывалось 4 000 особей, то теперь их осталось не более 200. Вымирают они, в основном, из-за деятельности человека. Но в этом году на них еще и повлияла экологическая обстановка. Если для кого-то аномально теплая зима – это хорошо, то для нерп и тюленей – гибель, потому что ластоногие зимой живут на льдинах. Самочки, рождая детенышей, должны некоторое время держать их на льдинах, потому что в холодной воде только что родившийся щенок быстро погибает. В первые дни самки должны находиться на льдине вместе с детенышем, потом они ненадолго отлучаются, а приплывают к льдине, чтобы своего малыша покормить.

Зимой 2020 года льдины были слишком хрупкими и легкими, их уносило течением, и мамочки потом не могли найти своих детей. А на беззащитных бельков, которые оставались без мамы, нападали белохвостые орланы или другие хищники. Бывали случаи, когда льдины таяли, и новорожденные падали в воду, где быстро погибали. Поэтому в 2020 году Санкт-Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы организовал беспрецедентную спасательную кампанию.

Для этого фонд совместно с ООО «Бронка групп» впервые создал авиационную службу спасения для нерп и тюленей. В их распоряжении был собственный вертолет, на котором экологи облетали воды Финского залива и Ладожского озера в поисках бельков, попавших в беду. В основном это были бельки на льдинах, плывущих по Неве от Ладожского озера. Зафиксирован случай, когда отчаявшаяся мать сопровождала льдину почти до Санкт-Петербурга. Некоторые сознательные жители Ленинградской области сами замечали малышей на льдинах и звонили в Фонд друзей балтийской нерпы. Одного малыша люди нашли на берегу – его сильно покусали собаки. Другого – рыбаки вытащили из сетей. Все они поступали в Центр очень истощенными.

Таким образом, в этом году в Центре оказалось рекордное количество раненых и больных. Это – 30 щенков нерпы и тюленей. Причем стоимость выращивания одного серого тюленя здесь обходится в 60 000 – 70 000 рублей.

6 марта 2020 года на маленькой льдине, которая стремительно таяла, в районе поселка имени Свердлова была обнаружена одинокая маленькая нерпа. Ей было всего день или два от роду, у нее еще была свежая пуповина, а вес – всего 4 килограмма, то есть, истощенная девочка была обречена на смерть. Для того чтобы снять ее с хрупкой льдины, спасателю из Центра пришлось нырять в ледяную воду в гидрокостюме. Но девочка не сопротивлялась, а, увидев живое существо возле льдины, сама потянулась к спасателю. В Центре ее за два месяца откормили рыбкой, постепенно приучили к пребыванию в холодной воде, она приспособилась ловить в воде рыбку и сильно выросла.

Еще один детеныш – щенок ладожской кольчатой нерпы – был подобран весной в районе поселка имени Морозова. Он был немного постарше, чем девочка из поселка имени Свердлова, и весил 6,5 килограммов. Он уже начал линять. Но его сильно поклевали птицы, пришлось малыша долго лечить. Побывала в этом Центре еще и девочка, найденная израненной вблизи Невской Дубровки.

Выпускные 2020 года проходили в течение месяца, с 12 мая по 7 июня. Но некоторые воспитанники еще остаются в Центре на реабилитации. Подростков выпускают не всех сразу, а по очереди, по мере достижения веса: в какой-то день двоих, в какой-то пятерых. Для того чтобы получить разрешение на выпускной, детеныш должен достичь веса не менее 40 килограммов и быть здоровым.

А дальше – в свободное плавание. Это очень волнующий момент. Выпускников привозят в контейнерах на отдаленный пустынный берег. Кого-то отправляют в Финский залив, а кого-то в Ладожское озеро. И там, на берегу, открывают контейнеры. Повзрослевшие малыши несутся в воду. Иногда это происходит стремительно, будто выпуск торпеды, иногда тюлени или нерпы долго прощаются со своими спасителями.

Поэтому очень важно воспитывать их так, чтобы они не привыкали к людям: даже когда они живут в Центре, совсем маленькие, рыбу им подают из-за ширмы. И, тем не менее, в Центре произошел один случай, когда тюлененок, который попал сюда умирающим на второй день своего рождения, и которого за его истощенный вид прозвали Крошиком, на выпускном не захотел уходить от людей. Он вдоволь наплавался в море и вернулся к людям, а теперь проживает в Центре на постоянной основе, «работая» кинозвездой. Сейчас вы можете увидеть в интернете многочисленные видео с забавным красавцем Крошиком.

А всего в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих за шесть лет работы было вылечено и выпущено в свободное плавание 78 ластоногих. И это – большой результат, учитывая общее количество особей, проживающих в Финском заливе и Ладожском озере.

Людмила Однобокова

Фото Фонда друзей балтийской нерпы