Православные верующие отметили важные события

Сразу три знаковых события произошли во Всеволожском благочинии Выборгской епархии.

11 июня в поселке Романовка вспомнили Святителя Луку, архиепископа Крымского (Войно-Ясенецкого).

В настоящее время в современной Романовке строится храмовый комплекс, а пока идет строительство нового храма, действует временный деревянный, в котором хранится святыня – частица мощей святого целителя Луки, переданная приходу епископом Выборгским и Приозерским Игнатием.

Богослужение в храме, посвященном Святителю Луке, возглавил настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни протоиерей Роман Гуцу.

Ему сослужили: настоятель храма святителя Луки Крымского, иерей Михаил Дорожкин, настоятель храма Воскрешения праведного Лазаря г. Всеволожска иерей Арсений Гуцу и настоятель храма Святой Великомученицы Варвары п. Рахья иерей Олег Патрикеев.

А 13 июня в п. Борисова Грива в торжественной обстановке состоялся чин Великого освящения нового храма, Святителя Спиридона Тримифунтского, построенного по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия попечением благочинного Всеволожского округа, протоиерея Романа Гуцу.

Архиерейское Богослужение совершил владыка Игнатий, ему сослужили: благочинный Всеволожского благочиния, протоирей Роман, настоятель храма, протоиерей Алексий Чистяков и другие клирики.

В этот же день в п. Романовка епископ Игнатий осмотрел территорию строящегося храма, оценил ход работ и в сослужении клириков Всеволожского благочиния совершил чин освящения 5 колоколов, подаренных строящемуся храму Александра Невского благотворителем Виктором Гусевым и его семейством. Его попечением колокола были отлиты в г. Тутаеве, доставлены в п. Романовка и подняты на колокольню.

Перед тем, как колокола вознеслись ввысь, священноначалие и все желающие смогли ударить в колокол и оценить «его голос».

На мероприятии председатель совета депутатов, глава администрации п. Романовка Сергей Беляков, архитектор строящегося храма Илья Куликов и другие официальные лица.

Подготовил Владимир Шемшученко