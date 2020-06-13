ДОТы в Морозовском поселении приводятся в порядок

9 Мая позади, но так как 2020 год в Ленинградской области объявлен Годом победителей, то мероприятия будут проходить вплоть до декабря. В этом году уже приведено в порядок беспрецедентное количество военных памятников. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, это 1470 объектов.

Но работы продолжаются. В настоящее время осуществляется благоустройство военного мемориала в деревне Черная речка и в деревне Резвых на территории Морозовского городского поселения. Здесь, на расстоянии одного километра от берега Невы, при впадении в нее реки Черная, находится «Чернореченский оборонительный узел». Он – довольно крупный, в него входят четыре долговременных оборонительных точки. Одна из них – это железобетонный артиллерийский каземат для 76,2-мм пушки (ДОТ), который стоит в 75 метрах к югу от железнодорожной платформы «Черная речка». В 75 метрах западнее от этого ДОТа расположена сборная пулеметная железобетонная огневая точка 25-секционного типа. В 50 метрах юго-западнее от нее – второй орудийный ДОТ для 76,2-мм пушки. Четвертый объект (пулеметная огневая точка) находится на правом берегу реки Черная, в 200 метрах южнее от перекрестка дорог, недалеко от заброшенного железнодорожного моста.

Все вместе эти четыре ДОТа представляли собой мощную оборонительную систему, которая была построена летом 1942 года. В то время сложилось упорное противостояние немцев на левом берегу и советских войск – на правом берегу Невы. Если бы фашистам удалось переправиться через Неву, то о спасении Ленинграда не могло быть и речи. Поэтому наш правый берег срочно укреплялся артиллерийскими сооружениями. Таким образом, летом 1942 года был создан 16-й (Невский) полевой укрепленный район. «Чернореченский оборонительный узел» как раз входил в укрепрайон.

Этот оборонительный узел имел очень важное стратегическое значение. Он был построен в таком месте, где находился перекресток шоссе и железной дороги. Железная дорога вела от Ленинграда к Невской Дубровке, то есть по ней осуществлялось снабжение войск в Невской Дубровке и подвозилось снабжение для Невского «пятачка». Шоссейная дорога, о которой мы упоминали, шла от поселка имени Морозова, где работал военный завод, в Ленинград. И перед «Чернореченским оборонительным узлом» стояла важная задача – все это оборонять в случае нападения немцев. Но обстоятельства сложились так, что немцы на правый берег так и не прорвались, и «Чернореченский оборонительный узел» в боевых действиях не участвовал, что нисколько не умаляет его значения. Вот что рассказал нашему корреспонденту заместитель председателя Клуба истории и фортификации Алексей Шварев:

– Недавно я посетил ДОТы в деревнях Резвых и Черная речка, посмотрел, как ведутся работы. Мне понравилось, что исторический облик ДОТов оставлен без изменений. И самое главное – по распоряжению правительства Ленинградской области здесь установлен информационный стенд. Теперь дачники и туристы будут знать, что перед ними – не просто бетонное сооружение, а памятник военного периода. И надо обратить внимание на тот факт, что в данном случае происходит благоустройство не просто монумента, напоминающего о войне, а реального военного объекта, который сохранился со времен блокады.

Работы на «Чернореченском оборонительном узле» ведутся по заказу комитета по культуре Ленинградской области. Как сообщил председатель комитета по культуре Владимир Цой, на ДОТах «Чернореченского оборонительного узла» будет произведена расчистка от мусора и наплывов грунта, очистка поверхности бетона мойкой высокого давления, расчистка и ремонт швов. Никакой покраски, никакой дополнительной символики наноситься не будет.

Напоминаем, что все сооружения «Чернореченского обронительного узла» признаны объектами культурного наследия регионального значения.

Людмила Однобокова

Фотографии предоставлены комитетом по культуре Ленинградской области

Схема «Чернореченского оборонительного узла» – с сайта «Окрестности Петербурга»