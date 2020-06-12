После перерыва продолжилось строительство школы в Янино

С начала года работы по строительству школы, рассчитанной на 825 мест, не велись из-за финансового вопроса. В настоящее время средства поступают стабильно. Подрядчик обещает приложить все усилия для того, чтобы наверстать упущенное. По обновленному проекту работы планируется завершить летом 2021 года.

Несколько бригад рабочих занимаются возведением монолитных конструкций подвала и первого этажа здания школы. Этот этап должен завершиться в июле.

В школе будут работать 33 учебных класса, а также спортивные залы, актовый зал, столовая, библиотека. На пришкольной территории будут возведены спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола.

Фото дирекции КРТ Ленобласти