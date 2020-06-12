Педагог из Кудрово заняла призовое место в региональном конкурсе
Учитель английского языка Центра обучения «Кудрово» Татьяна Кутукова стала лауреатом регионального конкурса «Лучшие практики дистанционного обучения», впервые проводившегося среди школьных педагогов Ленинградской области.
Конкурсная программа состояла из семи номинаций, в каждой из которых участники состязаний представляли свои методические наработки по организации удаленного обучения для школьников всех трех ступеней – начальной, основной и средней. Кроме того, конкурсанты предложили свои идеи по развитию дистанционного дополнительного и дошкольного образования. Наша землячка Татьяна Кутукова заняла призовое место в номинации «Лучшие педагогические практики дистанционного обучения в начальной школе».
– Для меня участие в конкурсах такого уровня – большой труд, бессонные ночи, упорство, мастерство и, конечно, неоценимая поддержка родных, друзей, а в этот раз и родителей с моими учениками! – поделилась Татьяна Андреевна.
Напомним, что, в связи с угрозой распространения новой инфекции ковид-19, с 6 апреля на удаленное обучение перешли 178 тысяч школьников Ленинградской области. И сами ученики, и педагоги – в большей степени, – на деле прочувствовали острую необходимость ускоренного развития технологий и методик дистанционного обучения.
Подготовила Светлана Завадская