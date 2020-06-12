Молодое поколение поможет популяризации Городов воинской славы

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» и комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с факультетом социальных технологий СЗИУ РАНХиГС проводят межрегиональный конкурс «Земля героев» для представителей молодежи учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Цель конкурса – создание эффективных творческих решений для продвижения городов, которым присвоено почетное звание «Город воинской славы» в Ленинградской области (Луга, Гатчина, Тихвин, Выборг), и написание молодежных патриотических проектов, способствующих популяризации туристического, инвестиционного, культурно-исторического потенциала этих городов с целью их экономического и культурного роста.

На конкурс подали заявки 43 команды, это более 160 человек. Экспертный совет отобрал 12 лучших проектов, которые будут представлены 14 июня 2020 года в финале конкурса. От Ленинградской области в финал вышла команда из города Гатчины. Защита проектов пройдет в онлайн-формате. Впервые в состав жюри вошли представители молодежных объединений городов Выборг, Гатчина, Луга, Тихвин. Они оценят проекты, направленные на развитие этих территорий.