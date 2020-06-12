Жительница Нового Девяткино стала полуфиналисткой Всероссийского конкурса

Молодежь Всеволожского района с завидной регулярностью принимает участие в конкурсах самого разного уровня. Иногда возвращается с победой, иногда – нет. Но кое-что остается неизменным: юноши и девушки всегда достойно представляют родной край.

Жительница Нового Девяткино Анастасия Баранова стала полуфиналисткой Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия». Девушка трудится в местной администрации и имеет активную жизненную позицию. О конкурсе знала давно, а в один момент и сама решила попробовать свои силы.

Проект «Молодежный волонтерский кампус» она представляла в номинации «Мое село». Всего в данной номинации соревновались 5208 участников. Сначала конкурсантов ждала заочная оценка их проектов. Затем отобрали 34 проекта, авторы которых должны были встретиться на очном этапе. Провести его в реальной жизни не удалось, поэтому молодежи пришлось защищать проекты с помощью видео-конференции, которая проходила 10 июня. Анастасия очень рада, что ей довелось соперничать с такими сильными и достойными конкурентами, пусть даже и не вышло одержать победу.

Она рассказывает, что ее проект направлен на реализацию сразу двух практик: воспитание подрастающего поколения и профилактику эмоционального выгорания у добровольцев. «Молодежный волонтерский кампус» несет в себе функции как молодежно-подросткового клуба, так и ресурсного добровольческого центра. Анастасия считает, что это оптимально для работы с молодежью и волонтерами в крупных поселениях.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский муниципальный район ЛО»