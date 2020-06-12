В Южном прошла торжественная акция, посвященная Дню России

Сегодня, 12 июня, когда страна празднует День России, в микрорайоне Южный города Всеволожска прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага, в которой приняли участие глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский и руководитель районного депутатского корпуса Вячеслав Кондратьев.

«День России – важный праздник для всех патриотов страны, в которой мы живем. Это символ преемственности поколений, связь великой истории России и мечты, которая ведет нас в будущее, – с такими словами обратился Андрей Низовский к участникам акции.

– Нам довелось жить в интересное время. Весь мир стремительно меняется, и в этом потоке перемен мы сможем сохранить и преумножить славу нашей Отчизны, только если сохраним традиции и славу наших предков.

Сегодня как никогда важны нравственные и духовные ориентиры, которые вели народ России через смуты и войны, поднимали на трудовой подвиг. Глядя, как развивается наш триколор в небе Отчизны, мы мечтаем о будущем и строим грандиозные планы. С Днем России! С праздником, когда мы как никогда ощущаем свое единство, мощь нашего государства и уверенность в завтрашнем дне!

О грядущем важном событии напомнил собравшимся Вячеслав Кондратьев. Он отметил, что День России символизирует согласие и единство, и от каждого зависит будущее нашего государства.

«Через две недели будет голосование по поправкам в главный документ страны. Мы вместе определим, как будет двигаться общество в следующие десятилетия, – подчеркнул глава МО. – Уверен, что у нас все получится. Ведь на всеволожской земле, закаленной блокадой, живут настоящие труженики. Нам по плечу сделать так, чтобы Россия была современным, сильным и благополучным государством. А вместе с нею станет еще лучше наш любимый Всеволожский район и каждое поселение в отдельности. Давайте вместе гордиться нашим великим Отечеством и делать малую родину комфортнее и удобнее для жизни. Желаю вам добра и мира. Будьте счастливы!»

После церемонии поднятия флага России Вячеслав Кондратьев вручил ветерану войны в Афганистане Рашиду Алькову памятную медаль в честь 30-летия вывода советских войск.

Торжественная церемония завершилась праздничным концертом.

Подготовила Светлана Завадская