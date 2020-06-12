В Сертолово будет благоустроена зона отдыха вокруг водоема

Лесопарковая зона включена в адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», – делятся хорошей новостью наши коллеги из сертоловской газеты «Петербургский рубеж».

В июле администрация города Сертолово направит заявку в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на конкурсный отбор для выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на выполнение данных работ.

Будет благоустроена прибрежная зона водоема у Аллеи космонавтов: отремонтируют покрытие аллеи и лестницу, ведущую к ней. Со стороны Выборгского шоссе установят скамейки для отдыха горожан, восстановят подходы и дорожки к бывшему ГДО.

В планах – благоустройство территории у любимых родников со свежей водой.

Основные тропинки исполнят в гранитном отсеве, это позволит гулять в любую погоду. Тропинки будут криволинейные, с учетом сохранения корневой системы деревьев. Также предусмотрены площадки, на которых можно будет отдохнуть во время променада.

Место проведения общегородских мероприятий у водоема будет усовершенствовано, чтобы здесь можно было устанавливать мобильные сиденья и сцену.

У верхнего водоема появится деревянная терраса. Вдоль берега будет проложена дорожка из террасной доски. Все эти работы будут выполнены с бережным и уважительным отношением к существующему природному ландшафту.